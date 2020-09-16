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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موقع استشهاد ضابط شرطة قليوب (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
موقع استشهاد ضابط
موقع استشهاد ضابط شرطة
عمرو المزيدي
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حصلت "الدستور" على مقطع فيديو لموقع استشهاد ضابط شرطة نقيب مصطفى عبدالجليل بنزلة قليوب، حيث صدمه سائق أتوبيس، أثناء محاولة استيقافه، وتسبب في إصابة عسكري آخر.

وقال مصدر أمني إنه تم تحديد هوية سائق الأتوبيس المتسبب في دهس ضابط الشرطة، حيث تم جمع معلومات عنه، كما تم تحديد هوية السائق وجارٍ مطاردته.

وكان قد استشهد منذ قليل نقيب شرطة، يدعى مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، حيث صدمه أتوبيس أثناء محاولته إيقاف قائده، فرفض وفرَّ هاربًا.

واستشهد الضابط عقب وصوله المستشفى، وفر قائد الأتوبيس هاربًا.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، ومدير أمن القليوبية اللواء فخر العربي، والعميد عبد العظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتكثف الجهود لضبط السائق.

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