تعليمات جديدة للعاملين بالمراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جهود كافة أحياء العاصمة لتسهيل وتيسير تقديم ملفات التصالح، وكذلك التزام المواطنين والعاملين بالأحياء والمراكز التكنولوجية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة منعًا لانتشار فيروس كورونا.وتابع المحافظ التنسيق بين أحياء العاصمة والمجتمع المدني في تنظيم تلقي طلبات التصالح، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات، وشهد حي شرق مدينة نصر جهودًا مكثفة من العاملين بالمركز التكنولوجي، وكذلك ممثلي حزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر الذين بادروا بتوزيع الكمامات على المواطنين المترددين على المركز لتقديم طلبات التصالح.