«صحة سوهاج» تسلم الأطقم الطبية دفعة 2018 إخطارات التكليف

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن إدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة بسوهاج تواصل تسليم الأطباء وأخصائيي تمريض وخريجي المعهد الفني الصحي تكاليف العمل دفعة 2018 2019 والتي بدأت منذ أول شهر يونيو الماضى، مؤكدا استمرار تسليم باقى الدفعة.وأضاف جميعه، فى بيان له اليوم أن المديرية قامت أمس الثلاثاء بتسليم العمل لـ15 ممارس علاج طبيعي و3 أطباء و5 فني تمريض حسب احتياج المستشفيات لهم.وأوضح وكيل وزارة الصح بسوهاج، أن إجمالي من تسلموا العمل حتى الآن بلغ 150 طبيب بشري و160 طبيب أسنان و15 ممارس علاج طبيعى و30 أخصائي تمريض، و140 فني تسجيل طبي وإحصاء و35 فني أجهزة طبية و20 فني أشعة و7 فني تخدير علاوة على تسليم 8 مراقب صحي و3 فني إرشاد وتثقيف صحي حتى تاريخ اليوم.ولفت الى أن المديرية بدأت بإخطار من لم يتسلم العمل في المواعيد المحددة وانذاره رسميا بذلك لاعلامه وإثبات ذلك وفقا للإجراءات القانونية في هذا الشأن.