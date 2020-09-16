تفاصيل خطة الحكومة لتهيئة الصعيد لنظام اللامركزية

تركز خطة الحكومة خلال العام المالي الجاري على تعزيز قدرة المحافظات على التحول التدريجي نحو اللامركزية، حيث قامت برفع المخصصات الاستثمارية الموجهة لدواوين المحافظات لنحو 19.4 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 43% مقارنة بخطة العام الماضي.وفي السياق ذاته عمدت الحكومة إلى استثماراتها الموجهة لمحافظات الصعيد، لتستحوذ على النصيب الأكبر من جملة الاستثمارات الحكومية للعام المالي الجاري، وذلك لرفع معدلتها التنموية تمهيدًا لتطبيق اللامركزية بها.وتبلغ جملة المخصصات الاستثمارية الموجهة للصعيد هذا العام نحو 47 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، وبزيادة قدرها 50% عن خطة العام المالي الماضي.وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان في إطار الموازنة العامة للعام المالي الجاري، إلى تفاصيل المشروعات المستهدف تنفيذها في الصعيد خلال العام، موضحة أنها ستشمل تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد، والذي يشمل تنمية محافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات حكومية تصل إلى 2.9 مليار جنيه.