ترامب: «سيتعين عمل شيء» تجاه منظمة التجارة بعد حكم لصالح الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين لكنه سينظر فيه.أعاد ترامب التأكيد على أنه ليس من المعجبين بمنظمة التجارة، التي قالت اليوم إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسومًا بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترامب ضد الصين، وبسؤاله عن القرار لدى مغادرته البيت الأبيض، قال ترامب إنه لم يطلع عليه.وتابع "سيتعيّن علينا إذن عمل شيء ما حيال منظمة التجارة لأنهم سمحوا للصين أن تفلت بجريمتها، سننظر في ذلك، لكنني لست من المعجبين بمنظمة التجارة - بوسعي أن أقول هذا من الآن، لعلّهم أسدوا إلينا معروفًا كبيرًا".