كيم كارداشيان تقرر تجميد حسابيها على فيسبوك وإنستجرام

قررت كيم كارداشيان وست، اليوم الثلاثاء، تجميد حساباتها على فيسبوك وإنستجرام احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.وقالت كارداشيان وست في تغريدة على تويتر: "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".وكانت كارداشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على فيسبوك لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.