روسيا تطلب من ألمانيا الكف عن «تسيس» قضية نافالني

طلب سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي من ألمانيا الكف عن "تسيس" قضية السياسي الروسي المعارض اليكسي نافالني وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هيكو ماس اليوم الثلاثاء.وقالت وزارة الخارجية إن الجانب الروسي مستعد للتعاون في قضية نافالني.كان بعض السياسيين الألمان قد دعوا إلى اتخاذ إجراءات ضد المشروع بذريعة الوضع المحيط بنافالني الذي يرقد حاليا في أحد المستشفيات ببرلين.