غدا.. «الفنون الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر

في اليوم الثاني لفعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بباقة من الفقرات الموسيقية والغنائية، فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.حيث يسعد الجمهور بأغاني الفن الشعبى الأصيل والمواويل الشعبية، يشدو لها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، بمصاحبة الطبل البلدى والناي والمزمار والربابة.وتبدأ حفلات البرنامج يوميا فى السابعة والنصف مساء، مع حرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيه.