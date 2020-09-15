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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراسلة «الدستور» بالأقصر تعلن ترشحها لانتخابات مجلس النواب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:43 م
الكاتبة الصحفية هدى
الكاتبة الصحفية هدى الأمير
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أعلنت الكاتبة الصحفية هدى الأمير، مراسلة جريدة الدستور بمحافظة الأقصر، عزمها خوض انتخابات مجلس النواب في هذا العام على مقعد دائرة الأقصر.

وأوضحت "الأمير،" أن هدفها من الترشح يرجع إلى ثقتها أن الشباب قادرون على إحداث التغيير المطلوب فيما يتوافق مع توجهات ورؤى الدولة، وأن الدولة المصرية قد أدركت أهمية وجود الشباب في مختلف القطاعات وأسندت إليهم الكثير من المناصب القيادية في الدولة، وهذا ما يكشف عن الدعم الحقيقي الذي يلقاه الشباب في مصر.

ولم تفصح "الأمير" عن دخولها في تحالفات انتخابية من عدمه حتى الآن؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تمد يدها لكل من يعمل من أجل مصر ويرفع المصلحة العامة شعارا له بالأفعال لا الأقوال.

َوأشارت إلى أنه من المقرر أن تعلن خلال الأيام القادمة عما كان ترشحها ضمن قائمة أو على مقعد فردي.

ونوهت بأن إعلانها الترشح لدورة البرلمان المقبل جاء تنفيذا ترجمة لتوجهات الرئيس السيسي للدفع بالشباب نحو المناصب العليا وخاصة دعمه للمرأة من بداية فترة حكمه وحتى الآن.

يذكر أن هدى الأمير تعد أصغر المرشحين عمريًا، واستهلت أنشطتها المجتمعية عن تنظيم حملات التبرع بالدم لصالح المرضى، وعضو مؤسس بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك قائم بأعمال أمين إعلام المحافظة بحزب مستقبل وطن، وعلى مدار فترة عملها الصحفي حققت كتاباتها الكثير من الأصداء كان من أبرزها تقرير استعرض قصة كفاح الشابة مروة العبد سائقة التروسيكل والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمها تقديرًا لكفاحها.

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