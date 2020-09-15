تجديد البروتوكول بين صحة السويس وتعليم الكبار لمحو أمية الأهالي

استقبل الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الثلاثاء، السيدة رفاعي حسن مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس.وشهد اللقاء تجديد توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالسويس والهيئة العامة لتعليم الكبار، والبدء فى تنفيذ برنامج محو الأمية لأهالي المحافظة خلال الفترة القادمة.وذكرت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيان لها، أنه تم مناقشة خطة التعاون بين مديرية الصحة وفرع الهيئة للقضاء على اﻷمية بمحافظة السويس، للوصول إلى أن تكون خالية من اﻷمية والتأكيد على تضافر كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية.