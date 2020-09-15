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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بـ8 مليارات جنيه.. تطوير 500 قرية فقيرة ضمن «حياة كريمة»

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:39 م
500 قرية فقيرة
500 قرية فقيرة
مني هيبة
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تطوير القرى الأكثر احتياجًا هو واحد من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام الحكومة منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وتستهدف دعم تلك الفئة من القرى على مستوى الجمهورية، بتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لمواطنيها، ودعمهم ماديًا.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة خلال العام المالي الجاري بتطوير 500 قرية، تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير 357 قرية جديدة في 14 محافظة، وتتناول الخطة أيضًا استكمال المشروعات الجارية لتطوير قرى المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عددها 143 قرية، بتكلفة 8 مليارات جنيه، مستهدفة الوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 65% من سكان القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في الخطة الاقتصادية والتنموية التي أقرها البرلمان في إطار الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري 2020 – 2021.

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