محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بطنطا وسمنود والمحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، بتفقد أعمال تطوير شارع الإسكندرية بحي أول طنطا والذي تنفذه شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية والتي بدأت بإزالة كافة البلدورات والأرصفة تمهيدا لتطويره ورصفه بالكامل، كما وجه المحافظ بتوسعة الطريق الموجود أسفل الكوبري بحيث يكون الشارع ذو اتساع واحد من بدايته إلى نهايته.كما استمع المحافظ إلى شرح من العميد نهاد عويضة ممثل شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والذي قام بعرض الرسومات الخاصة برصف الشارع، كما تم اقتراح تطوير مساحة ١٠٠٠ متر أمام سجن طنطا العمومي للاستفادة منها في عمل إسكان للمناطق العشوائية وإعطاء الشكل الجمالي للمنطقة.يذكر أن المشروع سيتم الانتهاء منه وتسليمه خلال 5 أشهر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه.كما تفقد المحافظ ميدان المحطة حيث تابع ما تم إنجازه من أعمال واستمع لشرح تفصيلي من المهندس المسئول، الذي أكد على الانتهاء من 50% من أعمال التطوير الحالية بنهاية الأسبوع الجاري، كما أكد سيادته على ضرورة وجود بالوعات تصريف الأمطار في عملية التطوير.ووجه المحافظ مدير غرفة عمليات المرور بضرورة رفع السيارات المخالفة بشكل سريع تيسيرا لحركة المرور في الميدان، كما وجه رئيس الحي بسرعة طلاء واجهات المباني المطلة على الميدان حال الانتهاء من أعمال التطوير.واستكمل المحافظ جولته بمدينة المحلة، حيث تفقد أعمال السور الجاري إنشاؤه حول محطة المياه المرشحة بالمحلة وكذلك أعمال الرصف بالشارع المؤدي للمنطقة الصناعية والشوارع الداخلية للمنطقة،وشدد سيادته على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المحددة في منتصف شهر أكتوبر.وتوجه المحافظ وبرفقته نائبه إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث كان في استقباله المهندس أحمد عمرو رئيس مجلس إدارة الشركة وبعض أعضاء مجلس الإدارة، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة عن تاريخ الشركة ومدى عراقتها والفكر الذي قامت عليه موضحا الأماكن الأثرية بها.وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه جاري إنشاء عدد 3 مصانع جدد وهم مصنع الغزل ومصنع الصباغة ومصنع النسيج الذي سيتم الانتهاء منه خلال ١٤ شهر والمصمم لإنتاج ١٦٤ ألف متر قماش و٤٥ طن وبره في اليوم الواحد وهذا رقم غير مسبوق في الصناعة منذ نشأتها.ومن جانبه أشاد المحافظ باهتمام رئيس مجلس الوزراء بتطوير وتحديث القطاع بالكامل، ثم قام سيادته بجولة تفقدية لعدد من أقسام وقطاعات مصانع الغزل للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والتصنيع حيث تفقد المحافظ مصنع الغزل ومصنع النسيج ومصنع الصباغة ومصنع نسيج ٨ لصناعة البدل ومصبغة القطن ومصنع الأربطة الجراحية.واستمع سيادته إلى شرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الشركة عن الأعمال التي تتم داخل كل مصنع والمراحل التي يمر بها القطن لغزله ونسجه.وفي نهاية الجولة بالمصنع عقد المحافظ اجتماعا موسعا، مع قيادات الشركة ورؤساء قطاعات ومصانع الغزل والنسيج والصباغة، لمناقشة تطوير قطاعات الصناعة الوطنية للغزل والنسيج وسبل دعم المحافظة لهم، كما استمع المحافظ إلى العاملين بالمصانع وشد من أزرهم وطمأنهم.ثم أنهي المحافظ جولته متفقدا مسار العائلة المقدسة بسمنود لمتابعة ما تم إنجازه في عملية التطوير، مطالبا بسرعة الانتهاء من تشطيب واجهات المنازل المطلة على المسار.واستمع المحافظ في نهاية الجولة إلي طلبات الباعة الجائلين بالمنطقة بشأن نقلهم من أمام مسار العائلة المقدسة قائلا لهم لن يسمح بأن يضار أحد منكم وسيتم نقلكم إلى باكيات مطورة بها كافة الخدمات من دورات مياه وكهرباء وغيرها.رافق المحافظ خلال جولته رئيس حي أول طنطا ورئيس مدينة المحلة ورئيس حي ثاني المحلة.