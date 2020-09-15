رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا يترأس قداس عيد الصليب بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:33 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
تريزة شنودة
طباعة
ترأس القداس الإلهي، نيافة المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) وتوابعها والوكيل البطريركى للأرثوذكس للناطقين بالعربية في مصر بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر، بمساعدة المتقدم فى الكهنة الأب يوسف داروس راعى الكنيسة، وذلك بمناسبة عيد الصليب الكريم المحيّي.

وألقى نيافته عظة عن الصليب ومسكونيته، ومما جاء فيها: "إن ما كتبه بيلاطس على صليب يسوع المسيح "يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ مَلِكُ الْيَهُودِ"، باللغة العبرية لغة اليهود والشريعة الموسوية، وباللغة اليونانية لغة شعوب الإمبراطورية الرومانية، وباللغة اللاتينية لغة القانون الروماني، وإن كان تحقير لليهود، كان بإلهام إلهي، بأن صليب يسوع المسيح سيكون له طابعًا مسكونيًا يحمل الخلاص للعالم، ورمز لمسكونية كنيسة المسيح وعدم انحصارها في العالم اليهودي مضيفًا: هذا الإلهام الإلهي تحقق وأصبح صليب يسوع المسيح عالميًا كرمز للكنيسة التي أصبحت كنيسة عالمية مقابل الحضارة اليونانية المسكونية."

وتابع الأنبا نيقولا في عظته قائلًا: "في كنيستنا الأرثوذكسية، في الكنيسة وصليب التبريك الذي يحمله الإكليروس وكذلك الصلبان ذات الطابع الأرثوذكسي في منازلنا، دائمًا يكون على الصليب الاختصار للعبارة اللاتينية التي كتبها بيلاطس على صليب يسوع المسيح "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum"، التي ترجمتها العربية "يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ مَلِكُ الْيَهُودِ"، وهذا الاختصار هو I N R I. وذلك تمييزًا لصليب يسوع المسيح عن أي صليب آخر. ففي وقت صلب يسوع المسيح صُلب أيضًا معه لصان كما صُلب قبلهما وبعدهما كثير من المجرمين والثوار الذين قاموا ضد الدولة الرومانية؛ لأن الصلب، التعليق على الصليب، كان من أدوات الحكم بالإعدام عند الرومان".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. طارق يحيى مديرًا فنيًا للزمالك خلفًا لـ«كارتيرون»

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

الأهلي يشكو حكم مباراة الاتحاد السكندري لـ«الجبلاية»

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

غدا.. «الفنون الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر

«السيرك القومى» يقدم أقوى وأخطر فقراته بالعجوزة

غدًا.. ندوة حوارية عن مذكرات سلماوي «يوما أو بعض يوم» أونلاين

«أديبات الإرهابية»... حكايات «قوارير الدم والخيانة» خلف ستار الأدب