إنشاء حملة ميكانيكية جديدة تابعة لمركز كفر شكر بقرية كفر تصفا

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر عن استغلال مساحة مصنع الألبان بالوحدة المحلية بقرية كفر تصفا أملاك الوحدة لإنشاء حملة ميكانيكية تابعة للوحدة المحلية لجراج ومعدات وسيارات الوحدة المحلية بكفر تصفا.وأكد رئيس المركز والمدينة أنه تم إرسال لجنة متخصصة برئاسة محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى والمهندس محمود سعد وكيل الإدارة الهندسية بديوان عام مجلس المدينة بهدف معاينة المكان المقام به مصنع الألبان المتوقف منذ عدة سنوات لاستغلال المكان المهجور حاليا والتابع للوحدة المحلية بقرية كفر تصفا لإنشاء جراج خاصة سيارات ومعدات الوحدة المحلية حفاظا على المال العام.وأضاف رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية، أنه جار العمل على ارتفاع السور وإجراء بعض التعديلات وانشاء بوابات دخول وخروج السيارات والمعدات خاصة الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا وذلك بهدف استغلال المساحة والمكان بدلا من تركه دون استفادة منذ سنوات.وأوضح رفعت أننا نعمل على استغلال كافة المساحات الغير مستغلة بالوحدات المحلية والمدينة أيضا بهدف الاستفادة منها فى أغراض تابعة لخدمات الدولة وفى احتياج لها طبقا للصالح العام.