مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-9-2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم





مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-9-2020 في عدد من محافظات مصر

- محافظتى القاهرة والجيزة



صلاة الفجْر 4:12 AM

الشروق 5:40 AM

صلاة الظُّهْر 11:50 AM

صلاة العَصر 3:20 PM

صلاة المَغرب 6:00 PM

صلاة العِشاء 7:18 PM



- الإسكندرية



صلاة الفجْر 4:16 AM

الشروق 5:45 AM

صلاة الظُّهْر 11:56 AM

صلاة العَصر 3:26 PM

صلاة المَغرب 6:06 PM

صلاة العِشاء 7:25 PM



- الإسماعيلية



صلاة الفجْر 4:07 AM

الشروق 5:35 AM

صلاة الظُّهْر 11:46 AM

صلاة العَصر 3:16 PM

صلاة المَغرب 5:56 PM

صلاة العِشاء 7:15 PM



- السويس



صلاة الفجْر 4:07 AM

الشروق 5:34 AM

صلاة الظُّهْر 11:45 AM

صلاة العَصر 3:15 PM

صلاة المَغرب 5:55 PM

صلاة العِشاء 7:13 PM



- شرم الشيخ



صلاة الفجْر 4:03 AM

الشروق 5:28 AM

صلاة الظُّهْر 11:38 AM

صلاة العَصر 3:07 PM

صلاة المَغرب 5:47 PM

صلاة العِشاء 7:04 PM



- أسوان



الشروق 6:11 AM

صلاة الظُّهْر 12:19 PM

صلاة العَصر 3:47 PM

صلاة المَغرب 6:28 PM

صلاة العِشاء 7:41 PM



- سوهاج



صلاة الفجْر 4:14 AM

الشروق 5:39 AM

صلاة الظُّهْر 11:48 AM

صلاة العَصر 3:17 PM

صلاة المَغرب 5:57 PM

صلاة العِشاء 7:13 PM



- مرسى مطروح



صلاة الفجْر 4:26 AM

الشروق 5:55 AM

صلاة الظُّهْر 12:06 PM

صلاة العَصر 3:36 PM

صلاة المَغرب 6:16 PM

صلاة العِشاء 7:36 PM