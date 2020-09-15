غدًا.. ندوة حوارية عن مذكرات سلماوي «يوما أو بعض يوم» أونلاين

تعقد مكتبة ديوان، ندوة حول الطبعة الجديدة لمذكرات الكاتب محمد سلماوى "يوما أو بعض يوم"، غدًا الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة مساء، عبر الإنترنت، بحضور الكاتب وتحاوره الكاتبة رشا سمير.وجاء فى بيان المكتبة: "بأسلوب ممتع، وتفاصيل شيقة، ولغة سلية، وأكثر من 150 صورة من أرشيفه الشخصى، والعائلى يكشف لنا الكاتب الكبير محمد سلماوى فى مذكراته عن كثير من الذكريات وتفاصيل أحداث سياسية وتطورات اجتماعية وثقافية ترسم لنا لوحة حية لمصر من بعد الحرب العالمية الثانية وحتى مقتل السادات "19451981".