بلقاسم قزيط: نرحب بأي مبادرة مصرية لتوحيد الصف والمؤسسات الليبية (حوار)



• ما أبرز المقترحات التي عرضها وفد مجلس الدولة الاستشاري ومجلس نواب طرابلس خلال زيارتهم إلى القاهرة من أجل دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا؟

-

يمكن أن تشارك مصر في مبادرة جديدة بين مجلس الدولة ومجلس نواب شرق البلاد؟



• ما هي أبرز المعوقات التي تحول دون الوصول إلى حل سياسي سريع ينهي معاناة الليبيين



• سبق أن طرح رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مبادرة لوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في مارس المقبل.. وكذلك طرح رئيس البرلمان عقيلة صالح مبادرة مشابهة أغسطس الماضي هل ما زال من الممكن تنفيذ هذه المبادرة أو بعض بنودها؟



• يعد ملف النفط من أبرز الملفات العالقة.. هل هناك تصور معين من أجل إنهاء هذه الأزمة وإعادة إنتاج وتصدير النفط



• نوهت المبعوثة الأممية بالإنابة سيتفاني ويليامز بأهمية مشاركة أنصار نظام القذافي السابق في المشاورات السياسية ودمجهم كيف ترون هذا الأمر.. وهل يمكن ضمهم إلى المشاورات الجارية



• خرجت تظاهرات في طرابلس ضد بعض الأفراد؟ كيف ترون هذا الأمر والمطالب التي طروحها

اختتم وفد مجلس الدولة الاستشاري ومجلس نواب طرابلس، الأحد، المشاورات التي جرت على مدار أيام في القاهرة معلنا البدء في المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحل الأزمة، مع الاتفاق على نبذ الكراهية وإصلاح الخطاب الإعلامي للتأسيس للمصالحة الوطنية.وفي حوار لـ"الدستور" أكد "بلقاسم قزيط" عضو مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، أن دور مصر مرحب بها لحل الأزمة في ليبيا والدفع في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار ودعم الحل السياسي، وإلى نص الحوار:أهم المقترحات التي قدمناها هي دعم المسارات السياسية بشكل أساسي، ونحن لا نستطيع أن نشق مسارات سياسية خارج الإطارات المدعومة من قبل منظمة الأمم المتحدة كما ندعم هذه المسارات ونبذل جهدا أكبر لعقلنتها وجعل الاختيارات رشيدة وأيضا نريد من مصر أن تعمل على ترسيخ اتجاه وقف إطلاق النار في عموم البلاد وإلغاء إقفال إنتاج وتصدير النفط القائم منذ شهر يناير الماضي.• هل- هناك ترحيب بزيارة وفد مجلس الدولة الليبي إلى مصر وليست لدينا عداوات مع مصر وسبق له أن زار وفد من مجلس الدولة مصر من قبل في عام 2017 وكنت أنا ضمن هذا الوفد والتقينا بالمسؤولين المصريين، ومن الممكن أن تطرح مصر أي مبادرة لدعم الحل في ليبيا، وليس أمر مستبعدا خاصة إذا ما كانت هذه الزيارة سينتج عنها خطوات لصالح توحيد الصف والمؤسسات الليبية فهذا ممكن جدا.- أبرز المعوقات التدخل الخارجي الأجنبي والدولي في ليبيا وكذلك الإقليمي المتكبر المستهتر بجانب شخصنة كثير من المؤسسات الليبية فمثلا هناك اعتقال بأنه يجب أن يتولى قيادة مؤسسة ما شخص معين أو لا تكون هذه المؤسسة ويذهب البلد إلى الجحيم، وهكذا يسلك البعض هذا الأمر حتى وإن لم يصرح به علانية.- لا أعتقد أن هذه مبادرات ولكنها بيانات من قبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، وأنا شخصيا أقرب للمبادرة التي طرحها عقيلة صالح، وبالنسبة لإجراء الانتخابات في شهر مارس المقبل فهو أمر مستبعد جدا الوصول إليه، فهي كلمة حق أريد بها باطل فالسيد فائز السراج يريد البقاء لأطول فترة ممكن في السلطة وهذا ما أفهمه من الدعوة لإجراء الانتخابات في هذا الوقت.ومن المستغرب أن السراج الذي جاء بعملية توافق من أجل الوصول إلى توحيد البلد يكفر الآن بهذا الأمر، فهو لم يأتي عبر صندوق الانتخابات بل أتى عن طريق عملية توافقية لتوحيد البلاد وهو فشل في ذلك الأمر وأعتقد أنه من اللائق أن يسهل السراج عملية انتقال السلطة ومنح فرصة للآخرين ليحاولوا توحيد ما فشل فيه هو من قبل.- صراحة نحن ندفع باتجاه إعادة إنتاج وتصدير النفط، فإغلاق النفط أمر انتحاري لا يستفيد منه أي أحد على الإطلاق والدليل على ذلك حالة الغليان الشعبي التي سادت البلاد في الشرق والغرب والتظاهرات التي خرجت منذ أيام دليل على ذلك، ويجب أن تكون عوائد النفط بعد فتحه تؤول إلى حساب مصرف رشيد فإدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس غير رشيدة وهناك علامة استفهام كبيرة حول إدارتها للمال الوطني لليبيا.• كيف سيتم التعامل مع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا؟- القوات الأجنبية يجب أن تغادر أولا بشكل تدريجي ومن أتى أولا يجب أن يغادر أولا، فالأجانب يجب أن يخرجوا من ليبيا بالكامل فهناك بعض القوات جاءت باتفاقيات مع حكومة الوفاق الرسمية، لكن هناك قوات جاءت منذ سنوات طويلة وبشكل غير معلوم والجميع يعلم ذلك. لذا نحن لا نحتاج لوجود أجنبي على أراضينا في هذا الوقت ولا نحتاج حتى لتواجد سياسي أو إعلامي أجنبي، فالتدخلات الأجنبية عمقت من جراح الوطن.• هل زيارة وفد مجلس الدولة إلى مصر متعلقة بالمشاورات الجارية في المغرب بين مجلس النواب ومجلس الدولة؟- هذا الأمر لا يتعارض مع المشاورات التي جرت في المغرب بمدينة بوزنيقة بين وفدي مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب، فهذه الزيارة كان مخطط لها مبكرا منذ يناير الماضي بهدف وقف إطلاق النار في عموم البلاد وإطلاق عملية سياسية ولا زالت الأهداف نفس الأهداف ونعتقد أن دور مصر مهم في دعم هذا العمل.- الشعب الليبي جميعه ممثل في مجلسي النواب والدولة الاستشاري باختلاف توجهاتهم السياسية والعقائدية وأعتقد أنه لا يجب أن تكون هناك حصص (كوتة) محددة لأي لون أيديولوجي فالانتخابات أجريت أكثر من مرة وهذا الطيف السياسي كله ممثل داخل الدولة ومؤسساتها وفي تقديري الجميع مشترك في العملية السياسية والكثير ممن داخل مجلس النواب يعلنون داخل المجلس عن انتماءاتهم للنظام السابق دون أي حرج وهم مشاركون في العملية السياسية وكذلك تولي مناصب سيادية ووزارية وهذا موجود منذ سنوات طويلة.- التظاهرات خرجت في طرابلس ومصراته والزاوية غربي البلاد وكذلك خرجت تظاهرات مماثلة في شرق البلاد في بنغازي والبيضاء ودرنة وشحات وسبها، فالحالة واحدة، في ليبيا فالجميع لا يرضى عن الطبقة السياسية خاصة الطبقة التنفيذية بالدولة، فالشعب يراها أنها فاسدة ومتغولة في مؤسسات الدولة، وأعتقد أننال بحاجة إلى عملية سياسية جديدة وسلطات تنفيذية جديدة وبحاجة بشكل عاجل إلى فتح اقفالات النفط لأنها عمقت الوضع الاقتصادي في ليبيا بشكل غير مسبوق.