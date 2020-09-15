



مواعيد عرض مسلسل إلا أنا على dmc

تعرض حكاية «امر شخصي» لمدة 5 أيام في الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الأربعاء، حيث ستعرض قناة dmc الفضائية غدًا الحلقة الخامسة من العمل الجديد، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتعرض إعادة الحلقات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على قناة dmc drama.

ويلعب بطولة حكاية "أمر شخصي" كلا من شيري عادل، وميدو عادل، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ونور إيهاب، ومعتز هشام، وجمال عبد الناصر، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتتناول القصة موضوع اجتماعي يتناول إحدى قضايا الحياة الزوجية، حيث تلعب بطلة القصة شيري عادل دور فتاة تتعرض للكذب من قبل زوجها، في إطار من الدراما المعتمدة على الإثارة والتشويق.

وانتهت منذ أيام عرض الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" والتي حملت أسم "أمل حياتي" وشارك في بطولتها النجمة حنان مطاوع، فيما عرض من قبل حكايتي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

مسلسل «إلا أنا» عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

انطلق مساء يوم السبت الماضي عرض الحكاية الجديدة التابعة لمسلسل «الإ أنا» وحملت عنوان «أمر شخصي» الذي تخوض بطولتها الفنانة شيري عادل.