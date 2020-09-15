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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر
«باع الجماعة».. محمود عزت يوجه ضربة للإخوان بعد القبض عليه
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:33 م
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الأيام القليلة الماضية تم القبض على عناصر مهمة داخل جماعة الإخوان، الذين أرشد عليهم القيادي الإخواني، محمود عزت.
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