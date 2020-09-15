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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط يرتفع أكثر من 2% مع تأهب خليج المكسيك لإعصار

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:50 م
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعطيلات للمعروض في الولايات المتحدة من جراء إعصار، لكن المخاوف حيال الطلب أطلت برأسها وسط تكهنات بالقطاع لتعاف أبطأ من المتوقع عقب الجائحة.

وزاد خام برنت 92 سنتا بما يعادل 2.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.53 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار أو 2.7 بالمئة لتغلق على 38.28 دولار.

كان كلا العقدين تراجع أمس الإثنين، يأتي صعود عقود النفط قبيل الوصول المتوقع للإعصار سالي إلى الساحل الأمريكي على خليج المكسيك. وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأمريكي وأُغلقت موانئ تصدير رئيسية مع تحول مسار العاصفة شرقا صوب غرب ألاباما، متجنبة بعض مصافي تكرير ساحل الخليج.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي: "الأحوال الجوية السيئة في الولايات المتحدة يصعب معها التنبؤ بإنتاجها النفطي وتلك على الدوام أنباء طيبة للأسعار".

لكن توقعات الطلب على النفط تظل ضعيفة، مما حد من المكاسب أثناء الجلسة. فقد قلصت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعها للطلب في 2020 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 91.7 مليون برميل يوميا، معللة ذلك بضرورة توخي الحذر حيال وتيرة التعافي الاقتصادي.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "نتوقع أن يتباطأ تعافي الطلب على النفط تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني من 2020".

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