«يونيسف» تطلق برنامج مساعدة نقدية لـ80 ألف متضرر من انفجار مرفأ بيروت

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج مساعدة نقدية طارئة لأكثر من 80 ألف طفل وأفراد تضرروا من انفجار مرفأ بيروت، الذي دمر أحياء عدة في العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الماضي.وأوضحت اليونيسف، في بيانها، أنها ستقدم مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة لجميع الأسر التي تشمل الأطفال والأفراد ذوي الإعاقة والأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أو الأسر التي تعيلها نساء والتي تعيش في منطقني "الكرنتينا" و"برج حمود" كبداية.وأشارت إلى أن انفجار مرفأ بيروت تزامن مع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة وتفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث العديد من العائلات يعيش في وضع يرثى له بفقدان منازلهم وممتلكاتهم وسبل عيشهم مما عرض العديد من الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى لخطر أكبر.وأوضحت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، أن "المساعدة النقدية الطارئة يمكن أن تلعب دورا حيويا في دعم الشرائح التي عانت أكثر من غيرها من الانفجار لمساعدتها على التعافي".وأضافت أن "التنفيذ السريع لبرنامج المساعدة النقدية الطارئة على نطاق واسع يمكن العائلات من تحديد أولويات ما يحتاجون إليه في الوقت الحالي لمعالجة نقاط الضعف لدى الأطفال والفئات الأخرى المعرضة للخطر".وذكرت منظمة اليونيسف أن "المساعدة النقدية الطارئة ستقدم مباشرة إلى المستفيدين كتحويل نقدي لمرة واحدة بقيمة 840 ألف ليرة لبنانية (112 دولارا أمريكيا وفق سعر السوق الموازية) لكل طفل أو أحد أفراد الأسرة المستحقين وبحد أقصى 3 أفراد لكل أسرة".ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة الوطنية، وترافق ذلك مع تفشي مرض (كوفيد-19) وكارثة انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 192 ضحية و6 آلاف و500 جريح وتشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي.