رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونيسف» تطلق برنامج مساعدة نقدية لـ80 ألف متضرر من انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:55 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
وكالات
طباعة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج مساعدة نقدية طارئة لأكثر من 80 ألف طفل وأفراد تضرروا من انفجار مرفأ بيروت، الذي دمر أحياء عدة في العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الماضي.

وأوضحت اليونيسف، في بيانها، أنها ستقدم مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة لجميع الأسر التي تشمل الأطفال والأفراد ذوي الإعاقة والأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أو الأسر التي تعيلها نساء والتي تعيش في منطقني "الكرنتينا" و"برج حمود" كبداية.

وأشارت إلى أن انفجار مرفأ بيروت تزامن مع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة وتفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث العديد من العائلات يعيش في وضع يرثى له بفقدان منازلهم وممتلكاتهم وسبل عيشهم مما عرض العديد من الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى لخطر أكبر.

وأوضحت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، أن "المساعدة النقدية الطارئة يمكن أن تلعب دورا حيويا في دعم الشرائح التي عانت أكثر من غيرها من الانفجار لمساعدتها على التعافي".

وأضافت أن "التنفيذ السريع لبرنامج المساعدة النقدية الطارئة على نطاق واسع يمكن العائلات من تحديد أولويات ما يحتاجون إليه في الوقت الحالي لمعالجة نقاط الضعف لدى الأطفال والفئات الأخرى المعرضة للخطر".

وذكرت منظمة اليونيسف أن "المساعدة النقدية الطارئة ستقدم مباشرة إلى المستفيدين كتحويل نقدي لمرة واحدة بقيمة 840 ألف ليرة لبنانية (112 دولارا أمريكيا وفق سعر السوق الموازية) لكل طفل أو أحد أفراد الأسرة المستحقين وبحد أقصى 3 أفراد لكل أسرة".

ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة الوطنية، وترافق ذلك مع تفشي مرض (كوفيد-19) وكارثة انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 192 ضحية و6 آلاف و500 جريح وتشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي.

موضوعات متعلقة

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

أول رد من «كارتيرون» على استقالته من تدريب الزمالك

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

مقالات الرأي
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية «2-3»
المزيد

الثقافة

«السيرك القومى» يقدم أقوى وأخطر فقراته بالعجوزة

«أديبات الإرهابية»... حكايات «قوارير الدم والخيانة» خلف ستار الأدب

خالد جلال يتفقد الاستعدادات لحفلات سبتمبر بمسرح الهناجر

100 جنيه من كل كاتب قصة.. هيثم الحاج علي يضع حلًا لإنقاذ نادي القصة