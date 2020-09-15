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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تحل أزمة المدرسة البريطانية بالإسكندرية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:41 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توصل إلى حل في أزمة المدرسة البريطانية في الإسكندرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور": "نعم توصل وزير التعليم إلى حل يضمن بدء الدراسة بالمدرسة يوم الأحد المقبل".

وأضاف: "سوف تشرف الوزارة على إدارة المدرسة وشؤونها المالية وتوفيق وضعها القانوني بدون المساس بجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطلابها".

وكان قد نظم أولياء أمور طلاب المدرسة البريطانية بالإسكندرية الأيام الماضية وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بسبب فساد مجلس إدارة المدرسة الحالي والممثل القانوني للمدرسة منى الأحمر - بحسب وصفهم -.

وقال أولياء الأمور في وقفتهم: نحن مع وزارة التربية والتعليم ولكن كافة العاملين بالمدرسة يرفضون التعامل مع الإدارة الحالية ومنى الأحمر، بسبب شبهات مالية وإدارية وطريقة اعتمادها من قبل وزارة التعليم.

وشدد المشاركون في الوقفة أنهم مستمرون في قضيتهم ضد الظلم الواقع عليهم وعلى أبنائهم في وقت هو الأصعب عليهم نظرا لقرب عودة المدارس.

في هذا السياق، علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أزمة المشكلة الخاصة بهذه المدرسة، قائلا: إلى طلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية، تعمل الوزارة على توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ على المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية واستقرار إدارة المدرسة.

وأضاف: على أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة سوف تستمر بكفاءة تامة.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توصل لحل في أزمة المدرسة البريطانية في الإسكندرية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور": "نعم توصل وزير التعليم إلى حل يضمن بدء الدراسة بالمدرسة يوم الأحد المقبل".

وأضاف: "سوف تشرف الوزارة على إدارة المدرسة وشؤونها المالية وتوفيق وضعها القانوني بدون المساس بجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطلابها".

وكان قد نظم أولياء أمور طلاب المدرسة البريطانية بالإسكندرية الأيام الماضية وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بسبب فساد مجلس إدارة المدرسة الحالي والممثل القانوني للمدرسة منى الأحمر - بحسب وصفهم -.

وقال أولياء الأمور في وقفتهم: نحن مع وزارة التربية والتعليم ولكن كافة العاملين بالمدرسة يرفضون التعامل مع الإدارة الحالية ومنى الأحمر، بسبب شبهات مالية وإدارية وطريقة اعتمادها من قبل وزارة التعليم.

وشدد المشاركون في الوقفة أنهم مستمرون في قضيتهم ضد الظلم الواقع عليهم وعلى أبنائهم في وقت هو الأصعب عليهم نظرا لقرب عودة المدارس.

في هذا السياق، علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أزمة المشكلة الخاصة بهذه المدرسة، قائلا: إلى طلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية، تعمل الوزارة على توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ على المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية واستقرار إدارة المدرسة.

وأضاف: على أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة سوف تستمر بكفاءة تامة.

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