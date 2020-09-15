جميلة عوض تبدأ تصوير «أبيض وردي»

بدأت اليوم الفنانة الشابة جميلة عوض تصوير أحدث أعمالها في الدراما التليفزيونية بمسلسل «أبيض وردي»، ويشاركها البطولة فيه نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبوضيف.ويعد مسلسل «أبيض وردي» هو ثاني عمل مشترك بين جميلة ونجلاء بدر، حيث تجسد نجلاء دور والدتها للمرة الثانية على التوالي بعد مسلسل «جريمة شغف».وأعربت جميلة عن سعادتها بأول يوم تصوير لها بصحبة طلبة الجامعة الأمريكية.وتتمنى جميلة أن ينال المسلسل النجاح المطلوب، وأن يحظى على إعجاب الجمهور، لأنه يناقش قضية اجتماعية هامة لم يتم تناولها دراميا من قبل رغم أنها تمس شريحة كبيرة من المجتمع بشكل مباشر.«أبيض وردي» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي، وإنتاج شركة أروما استوديوز، وبطولة: جميلة عوض ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبوضيف.