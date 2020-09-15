جدول توزيع مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية (صور)
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:38 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أصدر مكتب مستشار مادة الدراسات الاجتماعية، توزيع منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية بالثلاث صفوف الأول والثاني والثالث بالعام الدراسي الجديد 2020-2021.
يذكر أنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر 2020، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة لضمان صحة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر 2020، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة لضمان صحة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.