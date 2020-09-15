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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول توزيع مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية (صور)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أصدر مكتب مستشار مادة الدراسات الاجتماعية، توزيع منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية بالثلاث صفوف الأول والثاني والثالث بالعام الدراسي الجديد 2020-2021.

يذكر أنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر 2020، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة لضمان صحة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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