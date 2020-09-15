جدول توزيع مادة الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية (صور)

أصدر مكتب مستشار مادة الدراسات الاجتماعية، توزيع منهج الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الإعدادية بالثلاث صفوف الأول والثاني والثالث بالعام الدراسي الجديد 2020-2021.يذكر أنه سيتم بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر 2020، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة لضمان صحة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.