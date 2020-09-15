الرئيس الفلسطيني: السلام والاستقرار لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، عقب التوقيع على اتفاقي السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض، أن السلام لن يتحقق في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.ونوه عباس، في بيانه: "نحذر من جديد بأنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة دون إنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية".