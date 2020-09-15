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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان ترفض بيان الولايات المتحدة والهند المشترك بشأن الإرهاب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:34 م
الإرهاب
الإرهاب
وكالات
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رفضت باكستان بشدة، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بأنه إشارة "غير مبررة" لباكستان في البيان المشترك لمجموعة العمل الأمريكية- الهندية المشتركة لمواجهة الإرهاب وحوار التسميات.

وأكد الاجتماع الـ17 لمجموعة العمل الأمريكية- الهندية المشتركة لمواجهة الإرهاب والدورة الثالثة لحوار التسميات الأمريكي- الهندي الذي عقد بشكل افتراضي الأسبوع الماضي- "على الحاجة الملحة لباكستان للقيام بأفعال فورية ومستدامة ولا رجعة فيها لضمان عدم وجود أي أراض تحت سيطرتها تستخدم للهجمات الإرهابية".

كما حث البيان المشترك، باكستان لضمان جلب مرتكبي الهجمات الإرهابية للعدالة سريعا.

وأظهرت باكستان قلقا بالغا ورفضت هذه الإشارة غير المقبولة لباكستان في البيان الأمريكي-الهندي المشترك، ونقلت قلقها للجانب الأمريكي، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية: "من الضروري أن تتبنى الدول المشاركة وجهة نظر موضوعية في شئون السلام والأمن في جنوب آسيا، وأن تمتنع عن تأييد المواقف المنحازة والبعيدة عن الوقائع الملموسة".

وأضاف البيان أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن باكستان "دولة متضررة كثيرا من الإرهاب عبر الحدود،" واستطرد أن المجتمع الدولي يعترف أيضا بجهود باكستان وتضحيتها ونجاحها في الحرب ضد الإرهاب.

وذكر البيان: "يتعين على المجتمع الدولي أن يحث الهند على تغيير موقفها، وأن تكف عن القيام بدور ضار للسلام والاستقرار الإقليميين".

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