العاصى: تشغيل الفنادق العائمة يتوقف على وجود طلب سياحى

كشف عبدالفتاح العاصى، مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن استئناف تشغيل الفنادق العائمة خلال شهر أكتوبر المقبل، كما حددت ضوابط عمل السياحة الثقافية، يتوقف على وجود طلبات لتنظيم البرامج السياحية.وأضاف "العاصى" فى تصريحات خاصة أنه حتى الآن لم يتقدم أى من أصحاب الفنادق العائمة بطلبات للتشغيل، طبقا لما هو مقرر بإعادة تشغيل الفنادق بأن يتقدم الفندق بطلب بإعادة التشغيل بعد استيفائه لكافة الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة، ثم تقوم لجان متخصصة بالتفتيش والتأكد من قيامه بالاشتراطات المطلوبة ثم منحه شهادة السلامة الصحية للتشغيل.يشار إلى أن حركة السياحة الثقافية إلى كل من الأقصر وأسوان والقاهرة بدأت مع شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد استئناف المرحلة الأولى من الحركة السياحية التى بدأت بمحافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر فى يوليو الماضى.