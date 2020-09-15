المفوضية الأوروبية تريد خفضًا في الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 55%

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية ستقترح أهدافا لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة "لا تقل عن 55 في المئة" بحلول عام 2030.وسيكون الاقتراح، الذي سيتم تقديمه في خطاب رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين عن حالة الاتحاد غدا الأربعاء، قفزة كبيرة من الأهداف الحالية لمستويات الانبعاثات التي تبلغ 40 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990.ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي الموافقة على الخطة.ويمكن أن يكون للاقتراح عواقب بعيدة المدى على الصناعات الأوروبية.ووفقا لملخص تقييم الأثر الذي أجرته المفوضية، سيتعين خفض انبعاثات السيارات بنسبة 50 بالمئة من أجل تحقيق الهدف الإجمالي الذي يبلغ 55 بالمئة.. وينص التشريع الحالي فقط على خفض بنسبة 5ر37 بالمئة بحلول عام 2030.كما أن المناقشات سياسية للغاية، حيث تزعم بعض الدول أنها لا تستطيع تحقيق تخفيضات كبيرة للغاية بسبب اعتمادها الاقتصادي على قطاعات تقليدية، مثل صناعة الفحم.في المقابل، يرى أنصار حماية البيئة أن التخفيضات الحالية البالغة 40 بالمئة ليست كافية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي المعلنة.ويجادل آخرون بأن نسبة 55 بالمئة غير واقعية، أو يجب ترك ذلك للتدابير الطوعية التي تتخذها الشركات للحد من الانبعاثات.