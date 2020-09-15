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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطيران المدني السعودي يوضح شروط دخول الأجانب للمملكة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:13 م
الطيران المدني السعودي
الطيران المدني السعودي
وكالات
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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استعداد المطارات الدولية تشغيليا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات لدخول الاجانب الحاصلين على تأشيرات.

وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان لها اليوم إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار".

وانطلقت صباح اليوم أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، بناءً على صدور الموافقة وفقًا لما رفعته الجهات المختصة في السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

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