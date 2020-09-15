رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020



طريقة الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020



رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020



يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، باعتبارها من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها من خلال هذه الساعات، حيث يتسارع الكثير من عملاء المصرية للاتصالات WE للبحث عن معرفة مزيد من التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020.وازاد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020 https:billing.te.egar-eg، وذلك لتوفير الوقت والعبء؛ ويمكن سداد الفاتورة بدءا من 15 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، ويتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر.- يتم إدخال رقم التليفون مسبوق بكود المحافظة ثم الضغط على عرض فواتير- ستظهر جميع البيانات الخاصة بالعميل من الاشتراك الربع السنوي والذي تصل قيمته إلى 65 جنيها، إضافة إلى الاستهلاك خلال هذه المدة وأيضا الخدمات الأخرى التي تتيحها المصرية للاتصالات لجميع عملائها.ويوفر موقع المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020 https:billing.te.egar-egيذكر أن المصرية للاتصالات أعلنت فتح باب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات عبر شبكة الإنترنت https:billing.te.egar-eg، وذلك بهدف التسهيل على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على كافة تفاصيل فواتير التليفون بجميع المحافظات.خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديد 2020 عبر خلال موقع المصرية للاتصالات على النحو التالي:1 - اذهب إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا2 - اختر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.3 - اكتب كود المحافظة.4 - اكتب رقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لذلك.5 - اضغط على استعلم.6 - انتظر لحين الإطلاع على كافة تفاصيل الفاتورة