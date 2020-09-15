رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:38 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
وسام عطية
طباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020، باعتبارها من أهم الخدمات التي يتم البحث عنها من خلال هذه الساعات، حيث يتسارع الكثير من عملاء المصرية للاتصالات WE للبحث عن معرفة مزيد من التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020.

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020
وازاد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020 https:billing.te.egar-eg، وذلك لتوفير الوقت والعبء؛ ويمكن سداد الفاتورة بدءا من 15 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، ويتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020
- يتم إدخال رقم التليفون مسبوق بكود المحافظة ثم الضغط على عرض فواتير
- ستظهر جميع البيانات الخاصة بالعميل من الاشتراك الربع السنوي والذي تصل قيمته إلى 65 جنيها، إضافة إلى الاستهلاك خلال هذه المدة وأيضا الخدمات الأخرى التي تتيحها المصرية للاتصالات لجميع عملائها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020
ويوفر موقع المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020 https:billing.te.egar-eg

يذكر أن المصرية للاتصالات أعلنت فتح باب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات عبر شبكة الإنترنت https:billing.te.egar-eg، وذلك بهدف التسهيل على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على كافة تفاصيل فواتير التليفون بجميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديد 2020 عبر خلال موقع المصرية للاتصالات على النحو التالي:
1 - اذهب إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من هنا
2 - اختر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
3 - اكتب كود المحافظة.
4 - اكتب رقم التليفون الأرضي في المكان المخصص لذلك.
5 - اضغط على استعلم.
6 - انتظر لحين الإطلاع على كافة تفاصيل الفاتورة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

«باع الجماعة».. محمود عزت يوجه ضربة للإخوان بعد القبض عليه

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

غدا.. «الفنون الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر

«السيرك القومى» يقدم أقوى وأخطر فقراته بالعجوزة

غدًا.. ندوة حوارية عن مذكرات سلماوي «يوما أو بعض يوم» أونلاين

«أديبات الإرهابية»... حكايات «قوارير الدم والخيانة» خلف ستار الأدب