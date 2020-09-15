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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

علاء فاروق: البنك الزراعي ملتزم بتقديم كافة الدعم للعملاء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:00 م
علاء فاروق
علاء فاروق
عبدالناصرمحمد
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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك ملتزم بتقديم كافة سبل الدعم لعملائه، بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية والتي تنتهي في شهر سبتمبر الجاري، حيث قام البنك الزراعي خلال الـ6 أشهر الماضية بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات لمختلف أنواع القروض المستحقة على عملائه، اعتبارًا من 1632020 تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وأضاف "فاروق" في تصريحات له اليوم أنه تنفيذًا لتعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، فإن البنك الزراعي سيقوم بمراعاة أكبر قدر من المرونة وتقديم كافة التيسيرات لعملائه، واقتراح الحلول المناسبة لهم وفقًا لقدرتهم على السداد ووفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لهم، وبما لا يمثل ضغطًا على السيولة لديهم، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمواقفهم الائتمانية القائمة، مع إمكانية إعادة الجدولة لفترات أطول أو إعادة هيكلة الأقساط أو منح فترات سماح بما يتناسب مع موقف كل عميل ودراسة حالته من جانب البنك.

وأكد علاء فاروق أن المبادرات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر خلال الأشهر الماضية كان لها الأثر الأكبر فى التخفيف من الأضرار على الأفراد والشركات جراء جائحة كورونا، وهو الدور الذي ما زال يقوده البنك المركزي لضمان استمرار دعم كافة عملاء القطاع المصرفي خاصة الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الفترة الماضية، حرصًا على تخفيف الضغوط عنهم واستمرار أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية مما سوف ينعكس بشكل كبير على استقرار الاقتصاد القومي ككل.

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