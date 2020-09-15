«إعلان أم معاهدة».. الفرق بين الوثائق التي وقعتها البحرين والإمارات مع إسرائيل

أقامت الإدارة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا ضخما داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.ووقعت الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما وقعت البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب، فما الفرق بينهما؟.معاهدة السلامتمثل معاهدة السلام المرحلة النهائية في المفاوضات بين الجانبين الذين يعملان على تحقيق السلام بينهما.وبعد توقيعها تبدأ المرحلة الفعلية من وجود علاقات مباشرة بينهما "الإمارات وإسرائيل" والتعاون الفعلي في جميع المجالات.إعلان السلاميعد هذا الإعلان بمثابة إثبات لموافقة الجانبين الموقعين "البحرين وإسرائيل" على بدء مفاوضات جادة لتحقيق السلام بينهما، فهو يمثل بداية المفاوضات الرسمية والمباشرة.وبعد الانتهاء من تلك المرحلة الأولية، وبلورة اتفاق كامل، يتم على أساسه توقيع معاهدة سلام بشكل نهائي.