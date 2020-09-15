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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«إعلان أم معاهدة».. الفرق بين الوثائق التي وقعتها البحرين والإمارات مع إسرائيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:50 م
الوثائق التي وقعتها
الوثائق التي وقعتها البحرين والإمارات
سارة الشلقاني
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أقامت الإدارة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا ضخما داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.

ووقعت الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما وقعت البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب، فما الفرق بينهما؟.

معاهدة السلام
تمثل معاهدة السلام المرحلة النهائية في المفاوضات بين الجانبين الذين يعملان على تحقيق السلام بينهما.

وبعد توقيعها تبدأ المرحلة الفعلية من وجود علاقات مباشرة بينهما "الإمارات وإسرائيل" والتعاون الفعلي في جميع المجالات.

إعلان السلام
يعد هذا الإعلان بمثابة إثبات لموافقة الجانبين الموقعين "البحرين وإسرائيل" على بدء مفاوضات جادة لتحقيق السلام بينهما، فهو يمثل بداية المفاوضات الرسمية والمباشرة.

وبعد الانتهاء من تلك المرحلة الأولية، وبلورة اتفاق كامل، يتم على أساسه توقيع معاهدة سلام بشكل نهائي.
«إعلان أم معاهدة».. الفرق بين الوثائق التي وقعتها البحرين والإمارات مع إسرائيل
«إعلان أم معاهدة».. الفرق بين الوثائق التي وقعتها البحرين والإمارات مع إسرائيل
«إعلان أم معاهدة».. الفرق بين الوثائق التي وقعتها البحرين والإمارات مع إسرائيل
«إعلان أم معاهدة».. الفرق بين الوثائق التي وقعتها البحرين والإمارات مع إسرائيل

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