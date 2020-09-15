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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي سابق بالإخوان: كل الجماعات المتطرفة خرجت من عباءة الإرهابية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:50 م
الإخوان
الإخوان
إسلام نصير
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أكد سامح عيد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن مشروع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية يعمل ضد الدولة الوطنية منذ بداية تأسيسه عقب ثورة 1919، مضيفًا أن جماعة الإخوان تعتبر أن كل من يتبع التنظيم تابع للإسلام، ومن لا يتبع الإخوان عدو للدين ويجب تكفيره.

وأضاف سامح عيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، تقديم سارة حازم، أن مشروع الإخوان الإرهابي ضد الدين الإسلامي وخائن للإسلام والوطن، مضيفا أن الإخوان كانوا يهدفون إلى سيادة العالم وأوهام حسن البنا هيأت له الرغبة في حكم العالم وليس مصر فقط.

وأوضح أن أيدلوجية حسن البنا قائمة على استعادة الخلافة، وكل الجماعات المتطرفة المتعاقبة خرجت من تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، واغلب العمليات الإرهابية التي وقعت في الفترة الاخيرة في العالم يقف وراءها هذا التنظيم الإرهابي.

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