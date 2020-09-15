عاهل البحرين يتلقى برقية من «الدولى للسلام» بمناسبة الاتفاق مع إسرائيل

تلقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من تيري لارسن رئيس المعهد الدولي للسلام، معربا فيها عن خالص التهاني بمناسبة التوصل إلى اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل.وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الثلاثاء، أن لارسن أشاد في برقيته بالنهج الاستشرافي لملك البحرين، وأكد أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تحقيق السلام والأمن والرخاء لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.وأعرب لارسن عن تطلع معهد السلام الدولي لإتاحة جميع أشكال الدعم والشراكة في إطار الجهود السامية والمستمرة التي يبذلها ملك البحرين لتعزيز التعاون الإقليمي نحو التكامل والتنمية المستدامة والسلام.