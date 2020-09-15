تركيا تطالب اليونان بنزع السلاح من جزيرة خيوس لدعم أطماعها

طالبت تركيا اليونان بنزع السلاح من جزيرة خيوس، معتبرة أن إبقاء هذه المنطقة مسلحة مخالف للاتفاقيات التاريخية، ردا على رفض رئيس وزراء اليونان نزع السلاح من أي جزيرة يونانية.وكشفت صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء، عن أن البحرية التركية أصدرت تحذيرا ملاحيا يطالب بنزع السلاح من جزيرة خيوس، معتبرة أن اليونان تنتهك اتفاق إبقاء خيوس منزوعة السلاح كما حددت ذلك معاهدة لوزان للسلام لعام 1923.وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية التركي خلوصي أكار دعا في كثير من الأحيان إلى نزع سلاح 16 جزيرة بالقرب من الساحل التركي، مستشهدا بمعاهدة لوزان التي اعترض عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات علنية.وكشفت الصحيفة عن أن أكار أصر على أن معاهدة لوزان نصت على عدم عسكرة 23 جزيرة، قامت اليونان بعسكرة 16 منها.وتسعى تركيا لجعل هذه الجزر منزوعة السلاح من أجل دعم أطماعها في منطقة شرق المتوسط، فيما ترفض اليونان هذا الأمر.