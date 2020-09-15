وزير الشباب والرياضة يفتتح دوري الشركات ببورسعيد (صور)

استلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء، شعلة بطولة الجمهورية للشركات رقم 53 التي تحمل اسم شعلة مدينة العلمين الجديدة، وتسَتضيفها الملاعب والصالات الرياضية ببورسعيد حتى يوم 15 أكتوبر المقبل.ووضع وزير الرياضة الشعلة في مكانها بملعب الهوكي في المدينة الرياضية ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات، ومجلس إدارة الاتحاد وقيادات الوزارة.يتنافس في البطولة 15 ألف رياضي يشاركون في 101 مسابقة، ويشمل حفل الافتتاح: استلام شعلة البطولة، وطابور العرض وحملة الأعلام وممثلي الشركات، وعدد من الفقرات الفنية، ويُكرِّم وزير الشباب والرياضة أسرة الراحل الدكتور أحمد اللواح، أول طبيب توفى بفيروس كورونا ببورسعيد.