بتر ذراع ممرضة أسفل عجلات قطار «طنطا-القاهرة»

أصيبت ممرضة، الثلاثاء، ببتر في الذراع الأيسر أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمحطة قطارات طنطا وانزلاقها أسفل عجلات القطار ما أدى إلى إصابتها.تلقى اللواء هاني مدحت، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة سكة حديد طنطا يفيد بسقوط سيدة تدعى "سماح.إ" تعمل مساعد تمريض بمستشفى طنطا العسكري، وإصابتها بيتر كامل للزراع الأيسر وكسور متفرقة في الجسم وفي حالة صحية خطرة.وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين سقوط السيدة تحت عجلات القطار المتجه إلى القاهرة ونقلت إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.