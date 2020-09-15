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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

توقيع «إعلان سلام» بين البحرين وإسرائيل رسميًا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:39 م
سلام» بين البحرين
سلام» بين البحرين وإسرائيل
سارة الشلقاني
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وقع عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان السلام بين تل أبيب والمنامة رسميا، لبدء مفاوضات معاهدة السلام بينهما.

وشملت المراسم التوقيع على ثلاث نسخ من إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل، برعاية أمريكية، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

وأقامت الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخما، مساء اليوم الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، فيما يحضر الحفل نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.

وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.

وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.
توقيع «إعلان سلام» بين البحرين وإسرائيل رسميًا
توقيع «إعلان سلام» بين البحرين وإسرائيل رسميًا
توقيع «إعلان سلام» بين البحرين وإسرائيل رسميًا
توقيع «إعلان سلام» بين البحرين وإسرائيل رسميًا

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