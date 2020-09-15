%70 تخفيضًا في مصالحات البناء المخالف بـ«أربعين السويس»

واصل راغبو التصالح في مخالفات البناء التصالح بالسويس التوافد على مراكز التطوير التكنولوجي بمقار دواوين أحياء المحافظة الخمسة الأربعين السويس فيصل عتاقة والجناين.قال إيهاب حسن سراج الدين، رئيس حي الأربعين، إن الحي حظي على أكبر تخفيض على مستوى الجمهورية وصل إلى 70% من قيمة التصالح بمنطقة عمر بن الخطاب، 56 جنيهًا للمتر مراعاة للبعد الاجتماعي، في لفتة طيبة من محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.وقال جهاد أحمد، مدير مركز التطوير التكنولوجي بحي الأربعين، إن المركز يستقبل المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مدار الأسبوع حتى خلال العطلات الأسبوعية والرسمية، وأن المركز يعمل صباحًا وفترة مسائية من السادسة وحتى التاسعة مساءً، مؤكدة أن جميع موظفي المركز يعملون على تيسير الإجراءات على المواطنين؛ تنفيذًا لتعليمات رئيس الحي.