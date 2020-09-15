ترامب: 5 أو 6 دول ستوقع اتفاقات سلام مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك 5 أو 6 دول ستنضم لمسار السلام مع إسرائيل.وأكد ترامب قبل توقيع اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، أن المنطقة الآن أمام فرصة كبيرة لتحقيق السلام بها.وتقيم الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخمًا، مساء الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق، وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.