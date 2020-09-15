نتنياهو يشكر ترامب قبل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين

وجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مساندته الدائمة لتل أبيب.وقال نتنياهو، خلال لقاؤه ترامب داخل البيت الأبيض، إن إسرائيل تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول الشرق الأوسط، مضيفا: "نشعر بازدهار دبلوماسي".وتقيم الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخم، مساء الثلاثاء، داخل البيت الأبيض لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.