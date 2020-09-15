وفاة المسرحي المغربي أنور الجندي

توفي منذ قليل، الفنان المسرحي المغربي أنور الجندي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ57 عاما.وتوفى الجندي إثر أزمة قلبية تطلبت نقله إلى المستشفى العسكري بالرباط، إلا أن مضاعفات صحية أدت إلى وفاته، وهو واحد من المُمثلين المغاربة الذين تميزوا بأدوار عدة سواء في المسرح الإذاعي، كما ألهم المغاربة في عدد من الأدوار التلفزيونية.وكان أول ظهور للجندي على المسرح عام 1975، حينما كان في سن الـ12، إذ أبدع في تجسيد دور طفل فلسطيني في مسرحية "القضية" التي ألفها والده المرحوم حسن الجندي.وكان آخر عمل فني للراحل، سلسلة "زهر الباتول"، التي بثها التلفزيون المغربي خلال شهر رمضان الماضي، وشارك فيه كُل من الفنانين ربيع القاطي وسلمى رشيد، وذلك بعد غياب دام سنوات عن التلفزيون.