ترامب: الفلسطينيون سيوقعون اتفاق سلام مع إسرائيل في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفلسطينيين سيوقعون اتفاق سلام مع إسرائيل لكن في الوقت المناسب.ونشر باراك رافيد الصحفي الإسرائيلي في موقع "واللا" العبري، الذي يحضر احتفالية توقيع اتفاق السلام داخل البيت الأبيض، أن ترامب أشار إلى أن الفلسطينيين أيضًا سيوقعون اتفاق سلام مع إسرائيل في الوقت المناسب.وقال ترامب، خلال لقاؤه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين تاريخي، وهناك عدة دول ستنضم لذلك المسار قريبا.وتقيم الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخم، مساء الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، يحضره نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.