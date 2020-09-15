نتنياهو: نمضى على طريق صنع السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه في طريقه لصنع (السلام فى مقابل) السلام، السلام النابع من القوة"، قبيل وصوله المتوقع إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاق وإعلان سلام مع دولتين خليجيتين.وفى تغريدة له على تويتر كتب نتنياهو "يوم تاريخي ومثير لإسرائيل!".وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.