التعليم تقرر عقد امتحان دور ثانِ للطلاب بالخارج

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لدخول امتحان الدور الثاني، لطلاب الخارج لجميع المراحل التعليمية، الذين لم يجتازوا اختبارات الدور الأول، أو لم تظهر نتيجتهم فى تقديم الأبحاث أو لم يستطيعوا تسليمها.وأكدت الوزارة أن هذا الاختبار لجميع أبنائنا بالخارج بجميع الدول الخارجية، وذلك للطلاب الذين لم يستطيعوا تأدية الامتحان في الدور الأول بسبب ظروف كورونا أو ظروف أخرى.وحددت الوزارة أن كل مديرية ستحدد موعد الامتحان الخاص بطلابها، من أبناء الخارج، على أن يتم عقد الامتحان داخل كل مديرية تعليمية بمصر، لطلاب المدارس العربي واللغات من أبناء الخارج.