وفود من إسرائيل والإمارات والبحرين تصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقات السلام

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلو الإمارات العربية المتحدة والبحرين، اليوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقين تاريخيين للسلام بين البلدين الخليجيين والدولة العبرية.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوالي نتنياهو ووزيري خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والبحرين عبد اللطيف الزياني قبل حفل التوقيع.