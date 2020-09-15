تحصين 45 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى بالوادى الجديد

أكد الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من تحصين 40 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة ضد مرض الجلد العقدي، فيما أن المستهدف تحصين 63 ألف رأس على مستوى الوادي الجديد وقيمة تحصين الرأس الواحدة 10 جنيهات.شدد عوض على تكثيف حملات تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي في القرى خاصة مركز الفرافرة حيث ظهر المرض لأول مرة، مشيرا إلى أن أعمال التحصين تركز حاليًا على عدد من القرى المنتشر بها مرض الجلد العقدي بمدينة الفرافرة ومنها قرى أبوالهول والكفاح والنهضة واللواء صبيح وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبوهريرة.ولفت مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد إلى أن المديرية انتهت من إجراءات تحصين الماشية وفحصها ضد مرض الجلد العقدي واتخاذ الإجراءات الوقائية بمراكز المحافظة من خلال فرق التحصين المتنقلة والندوات الإرشادية لتوعية المزارعين.