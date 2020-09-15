رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تستعرض جهودها في الحد من تأثير كورونا على الثروة الحيوانية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:56 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
عبدالناصرمحمد
طباعة
شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى برنامج ورشة العمل الافتراضية حول "تأثير جائحة كورونا على قطاع الثروة الحيوانية فى المنطقة العربية"، والتي نظمها المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (إكساد).

حضر ورشة العمل، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (إكساد)، والدكتور عبد المنعم ياسين رئيس برنامج الأمراض الوبائية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والدكتور لطفى محمد موسى منسق عام المؤتمر، وممثلي عدد من الدول الأعضاء، والمؤسسات والمنظمات المعنية.

ونقل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحيات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للحضور من الدول المختلفة.

واستعرض الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الإجراءات التي قامت بها الهيئة منذ ظهور فيروس كورونا بالخارج، لمنع دخول هذا المرض إلى مصر من خلال منظومة الإنذار المبكر والمسوح الوبائية فى الحيوان، حيث تم إجراء الفحص المعملى لجميع الواردات من اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأشار إلى أنه مع تسجيل ظهور حالات الإصابة الأولى بمصر، فقد قامت الحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية للتخفيف من حدة انتشار الوباء، وكان للهيئة العامة للخدمات البيطرية دورها الفاعل فى المشاركة فى إدارة هذه الأزمة من خلال تطهير المنشآت والمبانى الحكومية المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تم رش وتطهير 164179 منشأة خلال الفترة من مارس 2020، فضلًا عن توزيع الكميات الكافية من اللقاحات والأدوية وكافة المستلزمات على جميع مديريات الطب البيطرى بالجمهورية تحسبًا للحد الكامل للحركة مع حظر التجوال، كذلك تم تحصين ما يقرب من 2.1 مليون رأس ضد مرض الحمى القلاعية و1.9 مليون رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع، إضافة إلى تحصين 630 ألف رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما تم تطبيق إجراءات مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال تجريع 1.2 مليون رأس من الأغنام والماعز ورش 2.8 مليون رأس.

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات وتدابير فى أن واحد وبالتوازى لمواجهة ومجابهة جائحة كورونا وللحفاظ على المنتج والناتج المحلى، تمثلت في، إجراءات متعلقة بالعاملين فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وفروعه فى كافة المحافظات، كذلك إجراءات مرتبطة بالمتعاملين مع القطاع من المربيين والمنتجين والمزارعين، فضلًا عن إجراءات متعلقة بكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة مع التركيز على صغار المربين، وجميعها تتوافق فى مجملها مع توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية للحفاظ على الصحة العامة وعدم إنتقال العدوى.

وأوضح انه تم استخدام كافة الوسائل الإلكترونية للتواصل بين المربين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وإداراته المختلفة، كذلك تم مد العمل بكافة تراخيص التشغيل بجميع أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، لمنع التعامل المباشر، وتوفير القروض البنكية الميسرة لمساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية، كما تم تأجيل تحصيل أقساط القروض.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة مستشارك الزراعى والتى أتاحت الفرصة للمربين والمزارعين التواصل الإلكترونى الفورى مع الخبراء والمختصين فى شتى العلوم لدراسة أى مشكلة وطرح الحلول العلمية والتطبيقية المناسبة، الأمر الذي أتاح الفرصة لكافة مربى ومنتجى الثروة الحيوانية بالاستمرار فى العمل وعدم توقف عجلة الإنتاج، وقد سطروا ملحمة من العمل والعطاء والتحدى لمجابهة جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي يشكو حكم مباراة الاتحاد السكندري لـ«الجبلاية»

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب في نصف قرن (الحلقة الأولى)

«ذهب الليل» على بيرم التونسي بداية من 17 سبتمبر

ثقافة الأقصر تناقش التنمر وأضراره

«هكذا تكلم أبوطشت» لحسان محمود.. قصص من مستشفى المجانين