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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو وزوجته يصلان البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:11 م
نتنياهو وزوجته
نتنياهو وزوجته
سارة الشلقاني
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وصل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إلى البيت الأبيض برفقة زوجته سارة نتنياهو، لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين برعاية أمريكية.

والتقى نتنياهو وزوجته، كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا.

وعقد نتنياهو اجتماعات اليوم الثلاثاء، مع عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبدالطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، كل على حدة.

وتقيم الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخم، مساء الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.

وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.

وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.

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