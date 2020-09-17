ليست تريند على تويتر.. 5 صور جمعت تامر حبيب مع نجمات آثارت جدلا

"الدستور" ترصد حكايات خمس صور لتامر حبيب مع النجمات أثرت الجدل:



علا رشدى

أمينة خليل

شيرين رضا

حضن شيرهان

شيرين عبد الوهاب

أحتل اسم السيناريست تامر حبيب، مكانة متقدمة في قائمة تريند بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتداول رواد الموقع صورة تجمعه ببعض نجمات الفن منهن غادة عادل وعلا رشدي، أثارت حفيظة الكثيرين.ظهر تامر حبيب في الصورة وهو يتوسط عدد من نجمات الفن بينهن غادة عادل وتجلس فوق قدميه الفنانة علا رشدى فى حضور زوجها أحمد داود بينما كانت غادة تحتضنه.أحتلت الصورة الصدارة على تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وتدول رواد جميع وسائل التواصل تلك الصورة التى ظهر فى خلفيتها شاب يقبل سيدة بشكل مثير.احتلت صورة جمعت بين أمينة خليل وتامر حبيب فى حضور خطيب الفنانة جدلا واسعا بعدما ظهرت وهى تحتضن حبيب.تغزل تامر حبيب فى صديقته النجمة شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صور لهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق:"كل سنة وانتي أحلى حاجة في حياتي يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".وبدأت أيضا هذه الصورة تأخذ مكانة الصدارة على مواقع التواصل الإجتماعى نظرا لقرب شيرين من حبيب وقيامها باحتضانه.وتصدر اسم تامر حبيب، قائمة الأكثر بحثًا عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أن دشن مغردون هشتاجًا يحمل اسمه، متسائلين عن سبب المكانة التي يحتلها لدى نجمات الوسط الفني.آثارت صورة جمعت بين السيناريست تامر حبيب وشريهان الجدل بعدما ظهرت تحتضنه وتضمه وكأنها صديقته المقربة أو كأنه وليدها.وآثارت الصورة نوعا من الغيرة والجدل على وسائل التواصل الإجتماعى وقد انتشرت بشكل كبير.فى يوليو الماضى وأثناء غناء شيرين فى أحد البرامج حملها ال وهى نازلة من على خشبة المسرح ممسكا بيد أصالة فى محاولة لمساندتها.وتدوال نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى تلك الصورة بشكل كبير وآثارت جدلا واسعا وبدأ النقض يوجه لحبيب لكونه محبوب النجمات.