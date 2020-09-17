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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ليست تريند على تويتر.. 5 صور جمعت تامر حبيب مع نجمات آثارت جدلا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
تامر حبيب
تامر حبيب
جميلة على
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أحتل اسم السيناريست تامر حبيب، مكانة متقدمة في قائمة تريند بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتداول رواد الموقع صورة تجمعه ببعض نجمات الفن منهن غادة عادل وعلا رشدي، أثارت حفيظة الكثيرين.

"الدستور" ترصد حكايات خمس صور لتامر حبيب مع النجمات أثرت الجدل:

علا رشدى
ظهر تامر حبيب في الصورة وهو يتوسط عدد من نجمات الفن بينهن غادة عادل وتجلس فوق قدميه الفنانة علا رشدى فى حضور زوجها أحمد داود بينما كانت غادة تحتضنه.

أحتلت الصورة الصدارة على تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وتدول رواد جميع وسائل التواصل تلك الصورة التى ظهر فى خلفيتها شاب يقبل سيدة بشكل مثير.

أمينة خليل
احتلت صورة جمعت بين أمينة خليل وتامر حبيب فى حضور خطيب الفنانة جدلا واسعا بعدما ظهرت وهى تحتضن حبيب.

شيرين رضا
تغزل تامر حبيب فى صديقته النجمة شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صور لهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق:"كل سنة وانتي أحلى حاجة في حياتي يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".

وبدأت أيضا هذه الصورة تأخذ مكانة الصدارة على مواقع التواصل الإجتماعى نظرا لقرب شيرين من حبيب وقيامها باحتضانه.

وتصدر اسم تامر حبيب، قائمة الأكثر بحثًا عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أن دشن مغردون هشتاجًا يحمل اسمه، متسائلين عن سبب المكانة التي يحتلها لدى نجمات الوسط الفني.

حضن شيرهان
آثارت صورة جمعت بين السيناريست تامر حبيب وشريهان الجدل بعدما ظهرت تحتضنه وتضمه وكأنها صديقته المقربة أو كأنه وليدها.

وآثارت الصورة نوعا من الغيرة والجدل على وسائل التواصل الإجتماعى وقد انتشرت بشكل كبير.

شيرين عبد الوهاب
فى يوليو الماضى وأثناء غناء شيرين فى أحد البرامج حملها ال وهى نازلة من على خشبة المسرح ممسكا بيد أصالة فى محاولة لمساندتها.
وتدوال نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى تلك الصورة بشكل كبير وآثارت جدلا واسعا وبدأ النقض يوجه لحبيب لكونه محبوب النجمات.

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